Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Київське Динамо отримало потенційного суперника у другому кваліфікаційному раундії Ліги Європи.

Столична команда зустрінеться з грецьким ПАОКом, якщо у першому раунді відбору пройде румунську Університатю. Це стало відомо після жеребкування другої стадії Ліги Європи, що відбулося 17 червня у швейцарському Ньйоні.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи запланований на 23 липня, а поєдинок-відповідь відбудеться 30 липня.

Нагадаємо, що у складі ПАОКа виступають колишній динамівець Томаш Кендзьора та ексгравець Шахтаря Тайсон. Тренує грецьку команду син Мірчи Луческу – Разван Луческу. Домашні матчі "Двоголові орли Півночі" проводять на стадіоні "Тумба" в Салоніках.

Якщо Динамо не зможе пройти Університатю, то продовжить виступи в Лізі конференцій.

Раніше повідомлялося, що своїх потенційних суперників у Лізі конференцій дізналися ЛНЗ та Полісся.