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Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 14:20
Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
ФК Динамо Київ

Київське Динамо отримало потенційного суперника у другому кваліфікаційному раундії Ліги Європи.

Столична команда зустрінеться з грецьким ПАОКом, якщо у першому раунді відбору пройде румунську Університатю. Це стало відомо після жеребкування другої стадії Ліги Європи, що відбулося 17 червня у швейцарському Ньйоні.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи запланований на 23 липня, а поєдинок-відповідь відбудеться 30 липня.

Нагадаємо, що у складі ПАОКа виступають колишній динамівець Томаш Кендзьора та ексгравець Шахтаря Тайсон. Тренує грецьку команду син Мірчи Луческу – Разван Луческу. Домашні матчі "Двоголові орли Півночі" проводять на стадіоні "Тумба" в Салоніках.

Якщо Динамо не зможе пройти Університатю, то продовжить виступи в Лізі конференцій.

Раніше повідомлялося, що своїх потенційних суперників у Лізі конференцій дізналися ЛНЗ та Полісся.

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