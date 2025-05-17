Пробачила зраду: дружина футболіста збірної України підтвердила воззʼєднання з чоловіком

Ще кілька місяців тому новини про можливе розлучення вінгера Трабзонспора Олександра Зубкова сколихнули футбольну спільноту.

У січні його дружина Ганна публічно заявила в Instagram про подання на розлучення.

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Проте з часом ситуація, схоже, змінилася. У мережі почали з’являтися спільні відео родини, на яких Ганна з Олександром разом танцюють у халатах.

Крапку в усіх здогадках поставила сама жінка. В інстаграмі дружина Зубкова підтвердила, що все ще одружена і в них з чоловіком все добре.

Нагадаємо, пара розійшлася взимку через гучну зраду футболіста, яку Ганна висвітлила у себе в соцмережах.

Після розриву стосунків екскохана гравця Трабзонспора довела, що має багато прихильників, показавши повідомлення із залицяннями.

Не так давно Зубкова вразила фанатів ефектними кадрами з відпочинку на морі.