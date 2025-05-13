Вдруге я на таке не підпишуся: екскохана нападника Динамо розповіла про залицяння від новачка киян

Новий гравець київського Динамо Анхель Торрес ще не встиг дебютувати на полі, а вже потрапив у перший публічний скандал.

Крістіна Крижановська, яка раніше зустрічалася з форвардом киян Едуардо Герреро, опублікувала сторіс, де видно, як Торрес активно лайкає її пікантні фото.

Дівчина не проігнорувала дії футболіста і виступила з різкою заявою.

"Передайте цьому тіпу! Що вдруге я на таку ху**ю не підпишусь, одного вже вистачило" – написала Крістіна.

Нагадаємо, Крижановська та Герреро розійшлися через те, що нападник був спійманий на невірності. І хоча Крістіна після того заявила, що розчарувалася у футболістах, Анхель Торрес, схоже, вирішив перевірити це особисто.

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Пізніше з'ясувалося, що Едуардо погрожує своїй колишній дівчині, шантажуючи її зливом фото та відео з колишнім чоловіком. Раніше Крижановська зустрічалася з Данилом Алефіренком з Колоса.

Що стосується Торреса, він перейшов до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2028 року.