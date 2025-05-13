Вдруге я на таке не підпишуся: екскохана нападника Динамо розповіла про залицяння від новачка киян
Новий гравець київського Динамо Анхель Торрес ще не встиг дебютувати на полі, а вже потрапив у перший публічний скандал.
Крістіна Крижановська, яка раніше зустрічалася з форвардом киян Едуардо Герреро, опублікувала сторіс, де видно, як Торрес активно лайкає її пікантні фото.
Дівчина не проігнорувала дії футболіста і виступила з різкою заявою.
"Передайте цьому тіпу! Що вдруге я на таку ху**ю не підпишусь, одного вже вистачило" – написала Крістіна.
Нагадаємо, Крижановська та Герреро розійшлися через те, що нападник був спійманий на невірності. І хоча Крістіна після того заявила, що розчарувалася у футболістах, Анхель Торрес, схоже, вирішив перевірити це особисто.
Пізніше з'ясувалося, що Едуардо погрожує своїй колишній дівчині, шантажуючи її зливом фото та відео з колишнім чоловіком. Раніше Крижановська зустрічалася з Данилом Алефіренком з Колоса.
Що стосується Торреса, він перейшов до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2028 року.