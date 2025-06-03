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Дружина футболіста збірної України здивувала фанатів відвертим фото у ванній

Богдан Войченко — 3 червня 2025, 09:45
Instagram
Дружина футболіста збірної України здивувала фанатів відвертим фото у ванній

Ганна, дружина вінгера Трабзонспора та збірної України Олександра Зубкова, знову опинилася в центрі уваги соцмереж.

Цього разу все через доволі інтимне фото, яким вона поділилася в Instagram.

На знімку, що швидко розлетівся мережею, жінка продемонструвала свої ноги у ванній. Кадр був зроблений у доволі романтичній атмосфері, викликавши захоплення естетикою фото, а також його сміливістю.

Нагадаємо, Олександр та Ганна розійшлися взимку через гучну зраду футболіста, яку жінки висвітлила у себе в соцмережах.

Після розриву стосунків екскохана гравця Трабзонспора довела, що має багато прихильників, показавши повідомлення із залицяннями.

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Нещодавно дружина футболіста офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.

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