Відбірні д***и у діректі: дружина футболіста Шахтаря показала, як відбивається від неадекватних фанатів

Дружина вінгера Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова показала, які повідомлення отримує у соціальних мережах від "фанатів".

Ганна опублікувала в Інстаграмі скріншот переписки з підписником, який запитав її, коли слід розраховувати на інтим.

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Кохана футболіста не розгубилася та доволі епічно відповіла на дивне та нахабне повідомлення незнайомого чоловіка.

"Відбірні д***и у мене в діректі", – прокоментувала ситуацію Ганна.

Нагадаємо, нещодавно у родині Зубкових відбулося примирення після відомого скандалу зі зрадою футболісту під час зборів в іншій країні.

Олександр та Анна одружилися у 2019 році. Через два роки у родини українського футболіста народилася дочка Софія.