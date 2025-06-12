Дружина українського футболіста пікантним фото прорекламувала купальник власного виробництва

Ганна Зубкова, дружина півзахисника збірної України та Трабзонспора Олександра Зубкова, знову привернула увагу соцмереж своїм стилем і смаком.

Цього разу вона продемонструвала купальник власного бренду, зробивши це максимально ефектно.

На новому фото, яке вже встигло набрати кілька тисяч лайків, Ганна позує у сріблястому купальнику перед дзеркалом. Сміливий образ підкреслює її фігуру, а в коментарях фанати не стримують захоплення, як від форми, так і від дизайнерських здібностей.

Нагадаємо, взимку Олександр та Ганна розійшлися через гучну зраду футболіста, яку жінки висвітлила у себе в соцмережах. Футболіст попався на розвагах з ескортницями, доки був на зборах у Польщі.

Читайте також : Відео Черговий шедевр Зубкова приніс Трабзонспору перемогу в останньому матчі сезону

Напередодні дружина футболіста офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.

Раніше повідомлялося, що Зубкова здивувала прихильників у соцмережах відвертим фото у ванній.