Динамо оголосило список футболістів, які поїхали на збір в Австрію
Динамо Київ
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський визначився із футболістами, які вирушили на літні збори в Австрію.
Про це повідомила пресслужба столичного колективу.
Так, український фахівець взяв 33 футболісти, серед яких наразі відсутній Едуардо Герреро. Панамець доєднається до "біло-синіх" пізніше через свої виступи у національній збірній.
Склад Динамо на зборах в Австрії
- Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс;
- Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик;
- Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик;
- Нападники: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга;
Сьогодні, 29 червня, команда провела два перших тренування на австрійських полях. Список майбутніх суперників на спаринги стане відомим пізніше.
Раніше повідомлялось, що до складу Динамо на зборах приєднається центральний захисник.