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Динамо оголосило список футболістів, які поїхали на збір в Австрію

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 13:47
Динамо Київ
Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський визначився із футболістами, які вирушили на літні збори в Австрію.

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

Так, український фахівець взяв 33 футболісти, серед яких наразі відсутній Едуардо Герреро. Панамець доєднається до "біло-синіх" пізніше через свої виступи у національній збірній.

Склад Динамо на зборах в Австрії

  • Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс;
  • Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик;
  • Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик;
  • Нападники: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга;

Сьогодні, 29 червня, команда провела два перших тренування на австрійських полях. Список майбутніх суперників на спаринги стане відомим пізніше.

Раніше повідомлялось, що до складу Динамо на зборах приєднається центральний захисник.

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