Динамо оголосило список футболістів, які поїхали на збір в Австрію

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський визначився із футболістами, які вирушили на літні збори в Австрію.

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

Так, український фахівець взяв 33 футболісти, серед яких наразі відсутній Едуардо Герреро. Панамець доєднається до "біло-синіх" пізніше через свої виступи у національній збірній.

Склад Динамо на зборах в Австрії

Воротарі : Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс;

: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс; Захисники : Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик;

: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик; Півзахисники : Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик;

: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик; Нападники: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга;

Сьогодні, 29 червня, команда провела два перших тренування на австрійських полях. Список майбутніх суперників на спаринги стане відомим пізніше.

Раніше повідомлялось, що до складу Динамо на зборах приєднається центральний захисник.