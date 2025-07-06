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Наступний матч Шахтаря коментуватимуть турецькою мовою

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 15:34
Наступний матч Шахтаря коментуватимуть турецькою мовою

Поєдинок донецького Шахтаря проти Словацко коментуватимуть двома мовами.

Про це гірники повідомили в історії клубного Instagram.

Трансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Шахтаря. Окрім традиційної аудіодоріжки українською мовою, з’явиться ще одна – турецька.

Її озвучуватиме Озан Сулюм. Наразі невідомо, чи постійно клуб практикуватиме таку новацію.

Нагадаємо, що матч Шахтаря та Словацко відбудеться у неділю, 6 липня. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

В прямому етері матч транслюватиме також сайт "Чемпіон".

Раніше Шахтар здобув першу перемогу під керівництвом Турана.

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