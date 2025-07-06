Наступний матч Шахтаря коментуватимуть турецькою мовою
Поєдинок донецького Шахтаря проти Словацко коментуватимуть двома мовами.
Про це гірники повідомили в історії клубного Instagram.
Трансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Шахтаря. Окрім традиційної аудіодоріжки українською мовою, з’явиться ще одна – турецька.
Її озвучуватиме Озан Сулюм. Наразі невідомо, чи постійно клуб практикуватиме таку новацію.
Нагадаємо, що матч Шахтаря та Словацко відбудеться у неділю, 6 липня. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.
В прямому етері матч транслюватиме також сайт "Чемпіон".
Раніше Шахтар здобув першу перемогу під керівництвом Турана.