Визначився перший суперник Динамо і Полісся на літніх зборах

Болгарський ЦСКА Софія стане суперником київського Динамо та житомирського Полісся на літніх навчально-тренувальних зборах.

Про це повідомив офіційний сайт "армійців".

Багаторазовий чемпіон Болгарії 20 червня зустрінеться з Динамо. Для болгарської команди це буде перший спаринг на зборах в Австрії.

24 червня ЦСКА зіграє проти бронзового призера УПЛ – житомирського Полісся.

Зазначимо, що українські клуби ще не оголошували перелік товариських матчів під час тренувальних зборів.

Володар Кубку України першим розпочне сезон-2026/27. Вже 9 липня кияни проведуть матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Житомирські "вовки" розпочнуть шлях у Лізі конференцій з другого раунду відбору. Поєдинки Полісся повинні відбутися 23 та 30 липня.

Раніше повідомлялося, що влітку Динамо планує підписати вінгера Олександрії Теді Цару.