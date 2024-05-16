Долганський: Другий фінал поспіль програємо, здавалося, десь поряд цей кубок "ходить"

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський вважає, що має не дуже добрі емоції після другого програного фіналу Кубку України та відзначив гарну атмосферу в команді Шахтаря при Маріно Пушичу.

Про це фахівець розповів у коментарі для сайту "Чемпіон".

"Та які емоції… Не дуже добрі, другий фінал поспіль програємо. Здавалося, десь поряд цей кубок "ходить", але не може до нас приклеїтися. Трохи часу не вистачило, щоб зрівняти рахунок. Можливо, якби ще хвилин 5-7, то б вдалося. У кожного тренера Шахтаря своя команда. До прикладу, перед Пушичем був тренер, я знаю і всі говорили, що в команді атмосфера була не дуже. Зараз всі на підйомі, один за одного, атмосферно у команді. Це, мабуть, те, що я б відзначив", — сказав наставник.

"Та які емоції… Не дуже добрі, другий фінал поспіль програємо. Здавалося, десь поряд цей кубок "ходить", але не може до нас приклеїтися.

Трохи часу не вистачило, щоб зрівняти рахунок. Можливо, якби ще хвилин 5-7, то б вдалося.

У кожного тренера Шахтаря своя команда. До прикладу, перед Пушичем був тренер, я знаю і всі говорили, що в команді атмосфера була не дуже. Зараз всі на підйомі, один за одного, атмосферно у команді. Це, мабуть, те, що я б відзначив", — сказав наставник.

Ворскла поступилася Шахтарю та не змогла повторити успіх 2009 року, коли полтавці перемогли "гірників" і здобули трофей. До речі Долганський був одним з учасником того матчу в складі "зелено-білих".

Нагадаємо, тренер Ворскли також вважає, що дрібниці вирішили долю минулого фіналу.

Раніше ми писали, що Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в Україні.