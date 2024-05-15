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Долганський — про поразку у фіналі Кубку України: Сьогодні все вирішили дрібниці

Владислав Уткін — 15 травня, 23:30
Долганський — про поразку у фіналі Кубку України: Сьогодні все вирішили дрібниці

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський вважає, що дрібниці вирішили долю фіналу Кубку України проти Шахтаря.

Про це фахівець сказав на післяматчевій пресконференції.

"Чого нам не вистачило? Концентрації. Сьогодні вирішували дрібниці. Забий гол при рахунку 0:0 і гра по-іншому складеться. В цих моментах, коли забивали голи, ми недопрацювали. І саме ці дрібниці вирішили результат", — сказав Долганський

Нагадаємо, Ворскла поступилась Шахтарю з рахунком 1:2 та не змогла повторити успіх 2009 року, коли полтавці перемогли "гірників" та здобули трофей. До речі Долганський був одним з учасником того матчу у складі "зелено-білих".

Раніше ми писали, що Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в Україні.

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