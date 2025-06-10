Боруссія Д відхилила другу пропозицію Челсі за зірку молодіжної збірної Англії

Вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Гіттенс поки що залишається в німецькому клубі.

Про це повідомляє ESPN.

Челсі зробив "джмелям" другу пропозицію за 20-річного футболіста у розмірі 50 мільйонів євро. Проте німці відхилили її, перед цим відмовившись продавати свого гравця за 35,5 мільйона.

Згідно з джерелом, сам Гіттенс бажає змінити Боруссію на Челсі. Оскільки міні-трансферне вікно вже закрилося, всім сторонам треба чекати на 16 червня, коли відкриється основне вікно, щоб продовжити переговори.

Раніше повідомлялося, що ціна на Джеймі Гіттенс залежатиме від успішності завершення сезону Боруссією Дортмунд.

Нагадаємо, що Челсі не зміг домовитися з Міланом про перехід воротаря Майка Меньяна. Але при цьому "пенсіонери" збираються придбати форварда, за якого хочуть отримати 100 мільйонів.