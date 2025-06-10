Переговори між Міланом і Челсі щодо Меньяна зайшли в глухий кут

Челсі не зумів домовитися з Міланом щодо трансферу голкіпера збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 EXCL: Mike Maignan deal now OFF between Chelsea and AC Milan. ❌🇫🇷



Chelsea not willing to meet Milan price, deal not proceeding in time for Club World Cup as #CFC won’t pay “CWC tax”.#CFC mantain full trust in Petrović, Sánchez, Jorgensen + talent Mike Penders for GK role. pic.twitter.com/VP4scFzbiI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025

На даний момент переговори між сторонами припинилися. Меньян точно не перейде в Челсі до старту клубного чемпіонату світу-2025. Існує імовірність того, що клуби повернуться до обговорення цього питання після турніру.

Нагадаємо, Мілан не влаштувала сума, яку пропонував Челсі за француза. Лондонський клуб був готовий заплатити лише 15 мільйонів євро, у той час як "россонері" хотіли отримати 25-30 мільйонів.

Контракт Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року. Голкіпер погрожує клубу, що піде вільним агентом наступного року, якщо його не продадуть зараз.

Майк Меньян приєднався до Мілана влітку 2021 року, перейшовши з Лілля за 16,4 мільйона євро. За цей час він взяв участь у 163 матчах, у яких пропустив 170 голів та 59 разів відстояв "на нуль".