Челсі хоче підписати нападника німецького клубу, за якого вимагають 100 мільйонів євро

Челсі планує придбати форварда Айнтрахта Уго Екітіке, за якого німецький клуб вимагає 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє Sky Sports.

Попри такий цінник, "сині" ще не відмовилися від гравця, однак клуб не очікує, що Екітіке зіграє на Клубному чемпіонаті світу, навіть якщо сторони досягнуть прогресу у переговорах найближчим часом.

22-річний нападник минулого сезону забив 22 голи і зробив 12 асистів у 48 матчах.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавляться Арсенал та Тоттенгем.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков заявив, що зараз донецький Шахтар готовий вести переговори щодо його можливого трансферу.