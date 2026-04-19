Діназ розписав мирову з Ребелом, Атлет Київ розгромив Реал-Фарму у 27 турі Другої ліги

У неділю, 19 квітня, відбулася низка матчів 27 туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У межах групи А київський Атлет розгромив одеську Реал Фарму з рахунком 4:0, а Куликів-Білка на виїзді розібрався зі Скалою 1911, забивши три м'ячі без відповіді.

У матчах Групи Б Лівий Берег-2 впевнено переграв Пенуел з рахунком 2:0, Чорноморець-2 здобув мінімальну перемогу 1:0 над Гірник-Спортом, тоді як Ребел та Діназ сильнішого не виявили, зігравши внічию 1:1.

Чемпіонат України – Друга ліга

27 тур, 19 квітня





Група А

Атлет – Реал Фарма 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 31 Мовчан, 2:0 – 53 Бабич, 3:0 – 71 Мовчан, 4:0 – 73 Бабич Скала 1911 – Куликів-Білка 0:3 (0:2) Голи: 0:1 – 26 Патуляк, 0:2 – 33 Патуляк, 0:3 – 74 Шарабура Група Б Лівий Берег-2 – Пенуел 2:0 (1:0) Голи: 1:0 – 11 Роман, 2:0 – 18 Мариновський Чорноморець-2 – Гірник-Спорт 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – 42 Пшеничнюк Ребел – Діназ 1:1 (0:0) Голи: 0:1 – 73 Шусть, 1:1 – 88 Власенко

Нагадаємо, у попередніх матчах цього ж туру Локомотив здолав Олександрію-2, а Чайка розписала нічию з другою командою Колоса.