Локомотив вийшов у лідери після перемоги над Тростянцем, несподівані поразки Куликів-Білки та Колоса-2 у 26 турі Другої ліги

У неділю, 12 квітня, низкою матчів розпочалася програма 26 туру Другої ліги України сезону-2025/2026.

Локомотив завдяки голу Головатенка здобув перемогу над Тростянцем. Три очки дозволили киянам очолити групу Б чемпіонату, оскільки Колос-2 вдома поступився Олександрії-2.

Один з лідерів групи А Куликів-Білка програла свій матч вінницькій Ниві. Водночас Полісся-2 обіграло Самбір-Ниву-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

26 тур, 12 квітня

Група А

Полісся-2 (Житомир) – Самбір-Нива-2 (Самбір) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Раско (пен), 2:0 – 56 Ліма

Куликів-Білка (Куликів) – Нива (Вінниця) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Петрук (пен), 0:2 – 45 Погорілий (пен), 1:2 – 62 Волков

Група Б

Колос-2 (Ковалівка) – Олександрія-2 2:5 (2:3)

Голи: 0:1 – 9 Кремчанін, 1:1 – 26 Приходько, 1:2 – 29 Кремчанін, 1:3 – 43 Жонатан, 2:3 – 45+3 Тарануха, 2:4 – 63 Кремчанін, 2:5 – 90 Молько

Локомотив (Київ) – ФК Тростянець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 52 Головатенко

Напередодні Скала 1911 розгромила Буковину-2, Вільхівці у гольовій перестрілці поступилися Атлету