Чайка переграла Діназ, Буковина-2 програла Атлету в 26 турі Другої ліги

У понеділок, 13 квітня, відбулася низка матчів 26 туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так, у групі А друга команда Буковини програла Атлету, а Реал Фарма розписала нічию зі Скалою 1911.

У групі Б Пенуел зіграв внічию з Ребелом, водночас друга команда Лівого Берега перемогла Гірник-Спорт, а Чайка здолала Діназ.

Чемпіонат України – Друга ліга

26 тур, 13 квітня

Група А

Буковина-2 – Атлет 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Гамолов, 1:1 – 60 Тищенко, 1:2 – 88 Дзюбін (аг), 1:3 – 90+4 Пресіч

Реал Фарма – Скала 1911 0:0

Група Б

Пенуел – Ребел 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Маціюк, 1:1 – 90+1 Максименко

Гірник-Спорт – Лівий Берег-2 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Корнієнко, 0:2 – 17 Ткач (аг)

Діназ – Чайка 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 82 Венгер, 0:2 – 84 Венгер

Напередодні Лівий Берег розгромив Металіст у заключному матчі 23 туру Першої ліги.