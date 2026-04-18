Локомотив здолав Олександрію-2, Чайка розписала нічию з другою командою Колоса в 27 турі Другої ліги

У суботу, 18 квітня, відбулася низка матчів 27 туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У групі А Вільхівці перемогли Ужгород, а Полісся-2 зіграло внічию з вінницькою Нивою.

Водночас у групі Б столичний Локомотив переграв другу команду Олександрії, а Чайка розписала мирову з Колосом-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

27 тур, 18 квітня

Група А

Нива Вінниця – Полісся-2 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Загорулько, 1:1 – 80 Микитюк

Ужгород – Вільхівці 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 73 Боцьків

Група Б

Олександрія-2 – Локомотив Київ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Мельниченко

Чайка – Колос-2 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Гопкало, 1:1 – 90 Недоля

