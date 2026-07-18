Зірковий репер поставив 1,5 млн доларів на перемогу збірної Аргентини у фіналі ЧС-2026

Фінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією привернув увагу не лише футбольних уболівальників, а й світових знаменитостей. Одним із тих, хто вирішив ризикнути великими грошима, став відомий канадський репер Дрейк.

Музикант зробив ставку в розмірі 1,5 мільйона доларів на перемогу збірної Аргентини в основний час фінального поєдинку.

Якщо прогноз артиста справдиться, він отримає понад 5 мільйонів доларів виграшу, що стане однією з найбільших публічно відомих ставок на нинішній чемпіонат світу.

Втім, вибір Дрейка вже викликав бурхливі дискусії серед футбольних уболівальників. Причина — так зване "прокляття Дрейка". Протягом багатьох років у мережі жартують, що спортсмени й команди, яких публічно підтримує або на яких ставить репер, нерідко зазнають поразок.

Саме тому частина фанатів Аргентини поставилася до новини з гумором, а прихильники Іспанії вже встигли назвати ставку музиканта добрим знаком для своєї команди.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією відбудеться 19 липня в Нью-Йорку. Аргентинці на чолі з Ліонелем Мессі намагатимуться захистити титул чемпіонів світу, тоді як Іспанія спробує вдруге у своїй історії завоювати головний футбольний трофей планети.

Також зазначимо, що під час перерви на глядачів очікуватиме Halfеime Show, на якому виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.

Натомість переможці мундіалю вперше в історії отримають золоті персні.