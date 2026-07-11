Зірковий репер поставив мільйон доларів на перемогу Макгрегора у бою проти Голловея

Напередодні довгоочікуваного турніру UFC 329 Конор Макгрегор отримав, мабуть, найгіршу "новину", яку тільки могли вигадати фанати змішаних єдиноборств.

Зірковий канадський репер Дрейк поставив мільйон доларів на перемогу ірландця у головному бою вечора проти Макса Голловея. І хоча для когось це виглядало б як підтримка, у світі спорту подібна ставка давно вважається поганою прикметою.

Причина добре відома — так зване "прокляття Дрейка". Протягом багатьох років уболівальники помічали дивну закономірність: спортсмени та команди, на яких ставить репер, дуже часто програють. Через це кожна його нова ставка миттєво стає темою для жартів у соціальних мережах.

Цього разу об'єктом мемів став саме Макгрегор. Фанати вже пишуть, що після ставки Дрейка шанси ірландця на успіх стали ще меншими.

І без цього повернення Конора викликає чимало запитань. Колишній чемпіон UFC не виходив до октагону майже п'ять років після важкої травми ноги, а за цей час значно більше уваги привертали його відпочинок на розкішних яхтах, власний бренд віскі та гучні скандали поза спортом.

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Втім, сам Макгрегор налаштований оптимістично та переконаний, що зможе тріумфально повернутися до октагону. Чи стане "прокляття Дрейка" реальністю цього разу, стане відомо вже зовсім скоро, коли ірландець зустрінеться з Максом Голловеєм у головному поєдинку UFC 329.

Раніше Макгрегор зробив несподіване зізнання напередодні довгоочікуваного повернення в октагон.