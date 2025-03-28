Рома підшукала дублера Довбику

Рома продовжує пошуки дублера для українського нападника Артема Довбика.

За інформацією TUTTOmercatoWEB, "вовки" розглядають форварда Лечче Ніколу Крстовича.

Видання зазначає, що попри те, що Ельдор Шомуродов виступив краще, ніж очікувалося, керівництво римського клубу сповнене рішучості посилити атакувальну ланку надійним гравцем.

24-річний чорногорець забив 11 голів та зробив 3 асисти в 30 матчах за Лечче у поточному сезоні.

Раніше Рома додала до свого шорт-листа чергового кандидата, який може очолити команду влітку.

Зазначимо, що напередодні журналіст Il Romanista і Radio Romanista Сімоне Вальдаркі оцінив можливість обміну українського форварда Роми Артема Довбика на півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, зазначивши, що це було б прийнятним рішення для міланського клубу.