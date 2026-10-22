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Капітан Роми вибув на тривалий термін через серйозну травму

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 22:50
Капітан Роми вибув на тривалий термін через серйозну травму
Лоренцо Пеллегріні
Getty Images

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні зазнав важкої травми у матчі проти Слована у Лізі чемпіонів. 

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Видання зазначає, що на його відновлення може знадобитися щонайменше два-три місяці.

Пеллегріні травмувався у матчі Роми проти Слована з Братислави. Медичне обстеження виявило серйозне ушкодження в ділянці м'язово-сухожильного переходу напівсухожильного м'яза правого стегна.

Саме цю ділянку капітан римського клубу уже травмував раніше.

Точних строків повернення клуб не назвав, однак даними Sky Sport Italia, відновлення може тривати не менше двох-трьох місяців.

Нагадаємо, сам матч проти Слована завершився розгромною перемогою "вовків" з рахунком 4:0

Рома Лоренцо Пеллегріні

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