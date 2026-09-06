Монца втратила перемогу над Пармою, Фрозіноне дотиснув Венецію у 3-му турі Серії А

У неділю, 6 вересня, низкою матчів продовжилася програма 3-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Монца на виїзді втратила перемогу над Пармою. Водночас у ще одній зустрічі Фрозіноне вдома дотиснув Венецію.

О 19:00 Болонья Артема Довбика зіграє проти Сассуоло. Український нападник розпочне протистояння на лаві для запасних.

Закриватиме ігровий вечір в Італії матч Ювентуса з Міланом.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

3-й тур, 6 вересня

Парма – Монца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Робінсон, 1:1 – 60 Лонтані

Фрозіноне – Венеція 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Раймондо, 2:0 – 39 Раймондо, 2:1 – 66 Єбоа, 2:2 – 74 Саградо, 3:2 – 83 Квернадзе

19:00 Болонья – Сассуоло

21:45 Ювентус – Мілан

Напередодні Рома вирвала перемогу в Аталанти, а Інтер здобув вольову звитягу над Наполі.