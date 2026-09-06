Монца втратила перемогу над Пармою, Фрозіноне дотиснув Венецію у 3-му турі Серії А
У неділю, 6 вересня, низкою матчів продовжилася програма 3-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27.
Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Монца на виїзді втратила перемогу над Пармою. Водночас у ще одній зустрічі Фрозіноне вдома дотиснув Венецію.
О 19:00 Болонья Артема Довбика зіграє проти Сассуоло. Український нападник розпочне протистояння на лаві для запасних.
Закриватиме ігровий вечір в Італії матч Ювентуса з Міланом.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
3-й тур, 6 вересня
Парма – Монца 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Робінсон, 1:1 – 60 Лонтані
Фрозіноне – Венеція 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 21 Раймондо, 2:0 – 39 Раймондо, 2:1 – 66 Єбоа, 2:2 – 74 Саградо, 3:2 – 83 Квернадзе
- 19:00 Болонья – Сассуоло
- 21:45 Ювентус – Мілан
Напередодні Рома вирвала перемогу в Аталанти, а Інтер здобув вольову звитягу над Наполі.