Довбик коротко прокоментував результати Роми цього сезону

Український нападник італійської Роми Артем Довбик висловився про невдалий старт клубу у сезоні-2024/25.

Його слова цитує сайт Retesport.

"Я радий бачити вас тут і дякую за підтримку. Зараз у "Роми" не дуже простий період, але я сподіваюся, що разом ми розділимо найкращі моменти", – сказав Артем.

Форвард був одним із гостей під час зустрічі з фанатами команди.

Нагадаємо, у матчі 4 туру проти Дженоа українець забив дебютний гол за "вовків". Рома втратила перемогу на останній секунді. За 4 гри команда українця набрала лише 3 очки.

Через такі результати керівництво команди відправило Даніеле Де Росі у відставку. Новим тренером став хорват Іван Юрич.