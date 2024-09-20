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Довбик коротко прокоментував результати Роми цього сезону

Руслан Травкін — 20 вересня, 11:08
Довбик коротко прокоментував результати Роми цього сезону
Артем Довбик
Getty images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик висловився про невдалий старт клубу у сезоні-2024/25.

Його слова цитує сайт Retesport.

"Я радий бачити вас тут і дякую за підтримку. Зараз у "Роми" не дуже простий період, але я сподіваюся, що разом ми розділимо найкращі моменти", – сказав Артем.

Форвард був одним із гостей під час зустрічі з фанатами команди.

Нагадаємо, у матчі 4 туру проти Дженоа українець забив дебютний гол за "вовків". Рома втратила перемогу на останній секунді. За 4 гри команда українця набрала лише 3 очки.

Через такі результати керівництво команди відправило Даніеле Де Росі у відставку. Новим тренером став хорват Іван Юрич.

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