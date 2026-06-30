Довбик: В Італії війною в Україні цікавляться більше, ніж в Іспанії

Нападник Роми Артем Довбик розповів про те, наскільки в Італії цікавляться подіями війни в України.

Слова форварда наводить Пряма червона.

"В Італії підходили, питали. Було декілька заходів у Римі, коли Президент України приїжджав, і ми з дружиною ходили на кілька заходів, нас запрошували. Але такого, щоби тебе питали кожен день чи кожен тиждень, немає. Я намагаюся висвітлювати в своєму Інстаграмі важкі для нас події. Але все одно вони не розуміють цього.

Тим, з ким я ближче спілкуюся, я показую більше. Я спілкуюся з Челіком, Ермосо. Мене деколи запитують, але не так часто, як усі думають. Я би сказав, що в Італії нашою війною цікавляться більше, ніж у Іспанії. Але загалом зараз люди реагують уже не так, як у перші роки, закривати збори стало значно важче", – заявив українець.