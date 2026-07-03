Ексклуб Малиновського хоче підписати Довбика

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в Дженоа.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

У послугах Довбика зацікавлений особисто головний тренер команди Даніеле Де Россі. Саме він був головним ініціатором запрошення українця в Рому влітку 2024 року.

Дженоа хотіла б орендувати Довбика на сезон-2026/27, проте наразі не відомо, чи готова Рома прийняти таку пропозицію. Раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. Бетіс був готовий заплатити лише 15-16 мільйонів.

Контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку 29-річного українця 3 голи та 2 асисти у 18 матчах за Рому в усіх турнірах.