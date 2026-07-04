Рома дала згоду на оренду Довбика в клуб його колишнього тренера – інсайдер

Рома готова відправити українського центрфорварда Артема Довбика в оренду до Дженоа.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Як зазначається, для "грифонів" підписання Довбика є однією із головних трансферних цілей у літнє передсезоння. У його переході зацікавлений колишній наставник українця Даніеле Де Россі. 42-річний італійський фахівець особисто переконує нападника збірної України перейти до своєї команди.

Контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що Довбик перейшов до складу римського клубу саме в той час, коли головним тренером був Даніель Де Россі. Під керівництвом експівзахисника збірної Італії уродженець Черкас провів чотири матчі.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.