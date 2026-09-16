Оголошення заявки збірної України: анонс онлайн-трансляції пресконференції Мальдери
Андреа Мальдера
УАФ
У середу, 16 вересня, відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Андреа Мальдери, де він оголосить заявку "синьо-жовтих" на стартові матчі Ліги націй.
Захід відбудеться у Львові в музеї пивоваріння "Львіварня" та розпочнеться о 17:30.
Дивіться онлайн-трансляцію, організовану УАФ, на сайті "Чемпіон".
Зазначимо, що під час найближчого збору на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири поєдинки в Лізі націй:
- 25.09.26 Угорщина – Україна
- 28.09.26 Грузія – Україна
- 02.10.26 Україна – Угорщина
- 05.10.26 Україна – Північна Ірландія
Раніше Тарас Степаненко розповідав, як формується заявка збірної України.