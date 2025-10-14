Довбик: Добре, коли захисники суперника концентруються на мені – інші можуть цим скористатися

Форвард збірної України Артем Довбик поговорив про свої проблеми з реалізацією у матчі проти Азербайджану у відборі чемпіонату світу-2026.

Слова 28-річного українця наводить Суспільне Спорт.

Довбик вже тривалий час не може забити за збірну України. Востаннє нападник Роми відзначався результативним ударом у синьо-жовтій футболці рівно рік тому: 14 жовтня 2024 року Артем забив у поєдинку Ліги націй УЄФА проти Чехії (1:1).

Він не зміг перервати цю невтішну серію у грі з Азербайджаном (2:1) у четвертому турі кваліфікації ЧС-2026. Незважаючи на це, Довбик упевнений, що його робота на полі допомагає його партнерам по команді мати більше шансів на гол.

"Не знаю, були моменти, десь я не міг їх реалізувати. Але думаю, що це добре, якщо захисники сконцентровані на мені – це значить, що десь ми маємо вільний простір, і якийсь інший гравець може реалізувати більшість на футбольному полі", – сказав Артем.

Футболіста також попросили поділитися планами збірної України на заключні два матчі відбору проти Франції та Ісландії.

"Ми бачимо нашу ситуацію в групі – потрібно вигравати. Зараз усі поїдуть в клуби. Сподіваюся, за цей період нічого ні з ким не станеться, і всі ми будемо в бойовій готовності на наступний матч".

На даний момент Україна посідає друге місце Групи D, маючи в активі 7 очок. Лідирує у цьому квартеті Франція, яка заробила 10 балів. Ісландія з 4 очками йде третьою.

Нагадаємо, що, за словами Валерія Бондаря, збірна України розраховує вийти на чемпіонат світу 2026 року з першого місця.