Довбик не хоче покидати Жирону — джерело

Український форвард Артем Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, українець вже повідомив про своє рішення керівництву каталонців. Також Артем попросив своїх агентів не вести переговори з іншими клубами. Зазначається, що Довбик має велике бажання виступити з Жироною у Лізі чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що італійський Мілан зв'язався з українцем щодо трансферу, а мадридський Атлетико відмовився від підписання найкращого бомбардира Ла Ліги.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).