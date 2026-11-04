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Ваната визнали найкращим гравцем місяця в Жироні

Денис Іваненко — 4 листопада 2026, 12:25
Ваната визнали найкращим гравцем місяця в Жироні
Владислав Ванат
ФК Жирона

Найкращим гравцем жовтня в Жироні став форвард збірної України Владислав Ванат.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

24-річний нападник протягом місяця провів чотири матчі. В них він забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що Владислав також номінований на звання найкращого гравця Сегунди в жовтні. Його конкурентами за нагороду є Мігель де ла Фуенте з Альмерії, Ісраель Суеро з Кастельйона, Едер Гарсія з Кордови та Серхіо Роделас із Гранади.

Нагадаємо, що в поєдинку проти Сельти B (5:1) українець оформив перший хеттрик у дорослій кар'єрі. Після нього він отримав особливу картку в EA Sports FC 27.

Наступну гру каталонці проведуть 8 листопада. Їхнім суперником буде Альмерія.

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Жирона Владислав Ванат

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