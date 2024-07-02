Топклуб контактував із Довбиком кілька днів тому

Мілан зв’язувався з Артемом Довбиком після того, як збірна України вилетіла з Євро-2024.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, "россонері" наразі слідкують за кількома нападниками — окрім українця, у сферу їх інтересів входять Ромелу Лукаку та Джошуа Зіркзе.

Зазначається, що Мілан буде намагатися домовитися про зниження ціни на Довбика. В контракті Артема з Жироною прописана клаусула 40 мільйонів євро.

Приводом для відходу не лише Довбика, а й Віктора Циганкова, може стати те, що Жирона серйозно зацікавилася вірменином Едуардом Сперцяном, який виступає за Краснодар.

Раніше стало відомо, що іспанський гранд відмовився від ідеї підписання Довбика.