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Топклуб контактував із Довбиком кілька днів тому

Игорь Чернявский — 2 липня, 18:40
Топклуб контактував із Довбиком кілька днів тому

Мілан зв’язувався з Артемом Довбиком після того, як збірна України вилетіла з Євро-2024.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, "россонері" наразі слідкують за кількома нападниками — окрім українця, у сферу їх інтересів входять Ромелу Лукаку та Джошуа Зіркзе.

Зазначається, що Мілан буде намагатися домовитися про зниження ціни на Довбика. В контракті Артема з Жироною прописана клаусула 40 мільйонів євро.

Приводом для відходу не лише Довбика, а й Віктора Циганкова, може стати те, що Жирона серйозно зацікавилася вірменином Едуардом Сперцяном, який виступає за Краснодар.

Раніше стало відомо, що іспанський гранд відмовився від ідеї підписання Довбика.

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