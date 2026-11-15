Гол та результативна передача Пищура допомогли Жироні переграти Ов'єдо

У суботу, 14 листопада, відбувся поєдинок 14 туру іспанської Сегунди, в якому Жирона в гостях зустрічалась із Ов'єдо.

Український нападник "біло-червоних" Олександр Пищур вийшов на цю гру у стартовому складі та в другому таймі приніс своїй команді перемогу 2:1 – спочатку форвард асистував Абелю Руїсу, а потім забив сам.

Чемпіонат Іспанії – Сегунда

14 тур, 14 листопада

Ов'єдо – Жирона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Рейна, 47, 1:1 – Руїс, 59, 1:2 – Пищур, 64

За підсумками гри Жирона набрала 24 залікові бали й посідає третє місце в турнірній таблиці Сегунди, поступаючись лідеру в особі Альмерії 10 очок.

Олександр Пищур цього сезону зіграв 13 матчів у складі жиронівців, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що інший українець у складі Жирони, Владислав Крапивцов, провів гру на лаві для запасних.

Раніше Пищур прокоментував свій дебютний гол за команду, який допоміг пробитись в 1/32 фінала Кубку Іспанії.