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Атлетико відмовився від трансферу Довбика

Олександр Булава — 2 липня, 11:47
Атлетико відмовився від трансферу Довбика

Перехід нападника збірної України та Жирони Артема Довбика в мадридський Атлетико зірвався.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Перехід зірвався через небажання "матрацників" платити Жироні 40 млн євро за трансфер українця. Водночас каталонці відмовились зменшувати суму.

У мадридському клубі більше не розглядають трансфер українця. За інформацією джерела, наразі претендентами на Довбика є Наполі та Арсенал.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Артем Довбик Атлетико Мадрид

Артем Довбик

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