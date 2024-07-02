Атлетико відмовився від трансферу Довбика

Перехід нападника збірної України та Жирони Артема Довбика в мадридський Атлетико зірвався.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Перехід зірвався через небажання "матрацників" платити Жироні 40 млн євро за трансфер українця. Водночас каталонці відмовились зменшувати суму.

У мадридському клубі більше не розглядають трансфер українця. За інформацією джерела, наразі претендентами на Довбика є Наполі та Арсенал.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.