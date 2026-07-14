Відомий інсайдер назвав клуб, у який погодився перейти Довбик

Український форвард Артем Довбик близький до зміни клубної прописки.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Зазначається, що нападник збірної України та Роми погодився на перехід в італійську Дженоа. Українець може укласти контракт до 2031 року. Мова йде про оренду на один сезон з правом викупу.

Наразі між італійськими клубами тривають перемовини. Хоча раніше була інформація, що Рома блокує трансфер українця у Дженоа.

Чинна угода Артема із "римлянами" розрахована до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Довбик виступає за Рому з літа 2024-го. Відтоді провів за римський клуб 63 матчі (20 голів та 6 асистів).

Раніше повідомлялося, що у придбанні Артема особисто зацікавлений колишній наставник 29-річного форварда Даніеле Де Россі.

Додамо, що раніше українським футболістом цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів. Також були чутки про інтерес зі сторони мадридського Атлетико.