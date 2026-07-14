Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Відомий інсайдер назвав клуб, у який погодився перейти Довбик

Софія Кулай — 14 липня 2026, 10:59
Відомий інсайдер назвав клуб, у який погодився перейти Довбик
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Артем Довбик близький до зміни клубної прописки.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Зазначається, що нападник збірної України та Роми погодився на перехід в італійську Дженоа. Українець може укласти контракт до 2031 року. Мова йде про оренду на один сезон з правом викупу.

Наразі між італійськими клубами тривають перемовини. Хоча раніше була інформація, що Рома блокує трансфер українця у Дженоа.

Чинна угода Артема із "римлянами" розрахована до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Довбик виступає за Рому з літа 2024-го. Відтоді провів за римський клуб 63 матчі (20 голів та 6 асистів).

Раніше повідомлялося, що у придбанні Артема особисто зацікавлений колишній наставник 29-річного форварда Даніеле Де Россі.

Додамо, що раніше українським футболістом цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів. Також були чутки про інтерес зі сторони мадридського Атлетико.

Читайте також :
Довбик розповів, чому не підписав контракт із київським Динамо
Дженоа Рома Артем Довбик

Дженоа

Рома блокує перехід Довбика в Дженоа
Рома дала згоду на оренду Довбика до клубу його колишнього тренера – інсайдер
Ексклуб Малиновського хоче підписати Довбика
Рома хоче зберегти в команді орендованого вінгера Дженоа
Без Малиновського: Лечче та Дженоа оголосили стартові склади на матч Серії А

Останні новини