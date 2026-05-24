Без Малиновського: Лечче та Дженоа оголосили стартові склади на матч Серії А

У неділю, 24 травня, Лечче приймає Дженоа у рамках 38-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

Обидва тренери визначилися зі стартовими складами.

Лечче: Фальконе, Нгом, Вейга, Габріел, Банда, Галло, Зіберт, Кулібалі, П'єротті, Рамадані, Шеддіра.

Дженоа: Леалі, Аморім, Отоа, Еллертссон, Зеттерстрем, Коломбо, Мазіні, Маркандаллі, Мартін, Сабеллі, Френдруп.

У заявку гостей не потрапив Руслан Малиновський. Для українця ця гра могла стати прощальною за "грифонів". Після закінчення поточного сезону атакувальний півзахисник збірної України покидає Геную.

Відзначимо, що обидві команди перебувають у другій частині турнірної таблиці: Дженоа із балом йде 15-ю, а Лечче з 35 пунктами посідає 17-ту сходинку.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу господарів – 1,90. Тоді як на перемогу Дженоа дають коефіцієнт 4,80. Нічия – 3,38.

