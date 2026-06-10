Рома хоче зберегти в команді орендованого вінгера Дженоа
Рома виявила бажання зберегти у своєму складі орендованого правого вінгера Лоренцо Вентуріно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Римський клуб розпочав переговори з керівництвом Дженоа, щоб спробувати досягти угоди щодо повноцінного трансферу.
Італійський гравець виступав за римську команду на правах оренди з січня до кінця сезону з опцією подальшого викупу.
19-річний Вентуріно має чинний контракт із генуезьким клубом до 30 червня 2029 року, а його ринкова вартість оцінюється порталом Transfermarkt у 5 мільйонів євро.
У поточному сезоні італієць зіграв 5 матчів за Дженоу, в яких відзначився 1 асистом, а також 10 матчів за Рому, в яких не забив жодного гола й не віддавав результативних передач.
Нагадаємо, що Рома продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера французького Марселя Мейсона Грінвуда.