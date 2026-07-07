Рома блокує перехід Довбика в Дженоа

На шляху до можливого переходу нападника Роми Артема Довбика в Дженоа виникла серйозна перепона.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Дженоа хоче орендувати Довбика на сезон-2026/27. Нападник збірної України не входить у плани наставника Роми Джан П'єро Гасперіні, і столичний клуб готовий його відпустити.

Проте Рому не влаштовує формула угоди, яку пропонує Дженоа: суха оренда, при якій римляни продовжать виплачувати частину зарплати Довбика. "Вовки" прагнуть укласти орендну угоду, яка би передбачала обов'язковий чи бодай опціональний викуп нападника. Наразі переговори з Дженоа поставлені на паузу.

Окрім цього, Довбиком цікавляться два клуби іспанської Ла Ліги – Атлетико Мадрид і Бетіс.