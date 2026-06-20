ЗМІ назвали суму, яку іспанський клуб готовий заплатити за Довбика

Бетіс готовий заплатити за українського нападника Роми Артема Довбика 15-16 мільйонів євро.

Про це повідомляє Laroma24.it.

Втім, за інформацією джерела, "вовків" така сума не влаштовує. Клуб розглядає варіант оренди гравця із зобов'язанням викупу.

Контракт нападника з римським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.

Раніше також повідомлялося, що Довбик також привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.