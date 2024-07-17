Довбик може замінити Морату в Атлетико

Керівництво мадридського Атлетико розглядає Артема Довбика як заміну Альваро Морати, який раніше заявив про перехід у Мілан.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що мадридці мають два варіанти, Артем Довбик який наразі виступає за каталонську Жирону, та Александар Сорлот, який зараз грає за Вільяреал.

Проте клуб більш схильний до кандидатури Довбика, адже Жирона готова вести переговори щодо трансферу менше ніж за 40 млн євро, в той час, як "жовта субмарина" бажає отримати за Сорлота клаусулу у розмірі 38 млн євро.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно.