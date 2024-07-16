Мората підтвердив перехід у Мілан

Нападник Атлетико Мадрид та збірної Іспанії Альваро Мората заявив про майбутній перехід до Мілана.

Слова іспанця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я пройду медогляд, а потім так, я приєднаюся до Мілану. Я попрощався з партнерами по команді, Сімеоне, керівництвом... Краще розлучатися, коли не можеш викластися на всі 100%. Я виграв Євро у складі Атлетико", — сказав Мората.

🚨🔴⚫️ Álvaro Morata confirms he’s joining AC Milan: “I’m gonna undergo medical and then yes, I will join AC Milan”.



“I said goodbye to my teammates, Simeone, the board… it’s better to part ways when you can’t give your 100%”.



“I won the Euros as Atlético player”, told COPE. pic.twitter.com/w7vGgPZxDx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач.

На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.

Раніше повідомлялося, що контракт Мілана з іспанським форвардом буде розрахований до 2028 року із зарплатнею 5 млн євро за сезон.