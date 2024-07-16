Мората підтвердив перехід у Мілан
Нападник Атлетико Мадрид та збірної Іспанії Альваро Мората заявив про майбутній перехід до Мілана.
Слова іспанця цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я пройду медогляд, а потім так, я приєднаюся до Мілану. Я попрощався з партнерами по команді, Сімеоне, керівництвом... Краще розлучатися, коли не можеш викластися на всі 100%. Я виграв Євро у складі Атлетико", — сказав Мората.
В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач.
На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.
Раніше повідомлялося, що контракт Мілана з іспанським форвардом буде розрахований до 2028 року із зарплатнею 5 млн євро за сезон.