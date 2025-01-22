Шахтар назвав стартовий склад на матч з Брестом у Лізі чемпіонів

Тренерський штаб донецького Шахтаря визначився зі стартовим складом команди на матч сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Бреста.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Матвієнко, Бондар, Азаров, Судаков, Криськів, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

Нагадаємо, Шахтар на матч проти Бреста прибув без Данила Сікана. Нещодавно Чемпіон підтвердив інформацію, що нападник перейде в турецький клуб.