Пропозицій було багато: Домчак – про перехід у Славію
19-річний український голкіпер Назар Домчак пояснив перехід із Карпат у Славію.
Його слова передає UA-Футбол.
Воротар мав достатньо пропозицій від інших клубів, проте обрав варіант саме зі Славією.
"Прийшла пропозиція Карпатам, досить перспективна, і вирішив з усією сім'єю та за порадами тренерів, що краще пробувати щось нове. І так я сюди потрапив.
Пропозицій було багато, але Славія мені заімпонувала найбільше, тож так я і вирішив приїхати сюди.
Мені тут дуже подобається. Це дуже великий клуб, має дуже хорошу підтримку. Тож все супер", – зазначив воротар.
Також Домчак розповів про свої першочергові цілі у чеському колективі.
"Цілі досить великі, адже є куди рости, до чого прагнути. Але зараз в мене ключова ціль – це розпочати грати в Славії та закріпитися в стартовому складі", – підсумував голкіпер.
Назар Домчак вважається одним із найперспективніших воротарів Європи. У віці 18 років він дебютував за основну команду Карпат.
У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв 29 матчів, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках Домчак зберіг ворота "сухими".
У послугах Назара були зацікавлені французький Лілль, італійський Лечче та провідні клуби УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро.
Зазначимо, що у сезоні-2026/27 празька Славія виступатиме в основному турнірі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, здобувши 22-й національний титул.
Нещодавно Домчак разом зі збірною України U-19 дійшов до 1/2 фіналу Євро-2026, де підопічні Михайленка прикро програли Німеччині (1:2).
За підсумками турніру український воротар потрапив до символічної збірної.