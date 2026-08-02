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Пропозицій було багато: Домчак – про перехід у Славію

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 12:10
Пропозицій було багато: Домчак – про перехід у Славію
Назар Домчак
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19-річний український голкіпер Назар Домчак пояснив перехід із Карпат у Славію.

Його слова передає UA-Футбол.

Воротар мав достатньо пропозицій від інших клубів, проте обрав варіант саме зі Славією.

"Прийшла пропозиція Карпатам, досить перспективна, і вирішив з усією сім'єю та за порадами тренерів, що краще пробувати щось нове. І так я сюди потрапив.

Пропозицій було багато, але Славія мені заімпонувала найбільше, тож так я і вирішив приїхати сюди.

Мені тут дуже подобається. Це дуже великий клуб, має дуже хорошу підтримку. Тож все супер", – зазначив воротар.

Також Домчак розповів про свої першочергові цілі у чеському колективі.

"Цілі досить великі, адже є куди рости, до чого прагнути. Але зараз в мене ключова ціль – це розпочати грати в Славії та закріпитися в стартовому складі", – підсумував голкіпер.

Назар Домчак вважається одним із найперспективніших воротарів Європи. У віці 18 років він дебютував за основну команду Карпат.

У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв 29 матчів, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках Домчак зберіг ворота "сухими".

У послугах Назара були зацікавлені французький Лілль, італійський Лечче та провідні клуби УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро.

Зазначимо, що у сезоні-2026/27 празька Славія виступатиме в основному турнірі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, здобувши 22-й національний титул.

Нещодавно Домчак разом зі збірною України U-19 дійшов до 1/2 фіналу Євро-2026, де підопічні Михайленка прикро програли Німеччині (1:2).

За підсумками турніру український воротар потрапив до символічної збірної.

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