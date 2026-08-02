Пропозицій було багато: Домчак – про перехід у Славію

19-річний український голкіпер Назар Домчак пояснив перехід із Карпат у Славію.

Його слова передає UA-Футбол.

Воротар мав достатньо пропозицій від інших клубів, проте обрав варіант саме зі Славією.

"Прийшла пропозиція Карпатам, досить перспективна, і вирішив з усією сім'єю та за порадами тренерів, що краще пробувати щось нове. І так я сюди потрапив.

Пропозицій було багато, але Славія мені заімпонувала найбільше, тож так я і вирішив приїхати сюди.

Мені тут дуже подобається. Це дуже великий клуб, має дуже хорошу підтримку. Тож все супер", – зазначив воротар.