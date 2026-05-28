Має величезний потенціал: у Славії пояснили трансфер 19-річного Домчака

Спортивний директор празької Славії Пршемисл Коварж вважає, що 19-річний голкіпер Назар Домчак має великий потенціал.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Для свого віку дуже зрілий воротар, спокійний, чудово грає ногами. У Львові він провів індивідуально чудову весну, завдяки чому ним цікавилися відомі закордонні клуби. Ми дуже раді, що він пов'язав своє майбутнє зі Славією. Віримо в такий же успішний проєкт. Він молодий, йому треба адаптуватися до Славії та Чехії. Але потенціал бачимо величезний", – сказав Коварь.

Нагадаємо, Карпати отримали за свого вихованця 5 мільйонів євро. Контракт Домчака зі Славією розрахований до 2031 року.

У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв 29 матчів, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках Домчак зберіг ворота "сухими".

У послугах Назара були зацікавлені французький Лілль, італійський Лечче та провідні клуби УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро.

Зазначимо, що у сезоні-2026/27 празька Славія виступатиме в основному турнірі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, здобувши 22-й національний титул.

Раніше повідомлялося, що Карпати залишив досвідчений голкіпер Андрій Кліщук.