Це справді великий крок: Домчак – про перехід у Славію

19-річний український голкіпер Назар Домчак пояснив свій перехід із Карпат у празьку Славію.

Про це він розповів у коментарі клубній пресслужбі.

Попри інтерес декількох європейських клубів, воротар обрав саме чеську команду.

"Славія представила мені дуже чіткий і перспективний план мого розвитку, який сподобався мені та моїй родині. Щойно я почув про їхній інтерес, я одразу зайшов в інтернет і переглянув відео матчів. Атмосфера, вболівальники – це було неймовірно. Я мав можливість на власні очі побачити стадіон клубу наживо, він справді прекрасний. І, звичайно ж, Славія – найсильніший клуб Чехії, вони цього року стали чемпіонами, тому я всіх вітаю. У мене є величезна мотивація наполегливо працювати, досягати результатів і радувати вболівальників. Сподіваюся, адаптація мине дуже швидко. Я працював над тим, щоб зробити крок уперед, і перехід з Карпат до Славії – це справді великий крок. Що стосується адаптації – гадаю, проблем не буде", – сказав футболіст.

Голкіпер вже мав розмову з тренерським штабом Славії.

"Тренерський штаб із першого дня був дуже приязним, спортивний директор сказав, що я можу телефонувати в будь-який час. Усі хочуть допомогти мені, щоб я якомога швидше відчув себе як удома. А я зроблю все для того, щоб це сталося якнайшвидше", – підсумував Домчак.

Нагадаємо, Карпати отримали за свого вихованця 5 мільйонів євро. Контракт Домчака зі Славією розрахований до 2031 року.

У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв 29 матчів, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках Домчак зберіг ворота "сухими".

У послугах Назара були зацікавлені французький Лілль, італійський Лечче та провідні клуби УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро.

Зазначимо, що у сезоні-2026/27 празька Славія виступатиме в основному турнірі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, здобувши 22-й національний титул.

Раніше повідомлялося, що Карпати залишив досвідчений голкіпер Андрій Кліщук.