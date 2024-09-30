Долганський: Якщо забрати 2 моменти з кутовими, то гра з Зорею була рівною

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку від Зорі (0:2) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Ми добре почали гру. Створили достатньо моментів, щоб забити гол. Потім гра вирівнялась з моментами в обидві сторони. Долю гри вирішили 2 стандарти. Якщо забрати ці 2 моменти з кутовими – рівна гра, долю якої міг вирішити 1 гол. Але маємо те, що маємо.

Із Динамо ми пропустили за рахунку 0:0 при більш-менш рівній грі без моментів у суперника. Це відповідальність гравців, які грають на стандартних положеннях. Ми розбираємо, розписуємо, але трапляються такі речі, і не раз. Будемо працювати над цим далі – іншого виходу у нас немає", – сказав Долганський.