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Долганський: Якщо забрати 2 моменти з кутовими, то гра з Зорею була рівною

Володимир Кук — 30 вересня, 23:26
Долганський: Якщо забрати 2 моменти з кутовими, то гра з Зорею була рівною
Сергій Долганський
ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку від Зорі (0:2) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Ми добре почали гру. Створили достатньо моментів, щоб забити гол. Потім гра вирівнялась з моментами в обидві сторони. Долю гри вирішили 2 стандарти. Якщо забрати ці 2 моменти з кутовими – рівна гра, долю якої міг вирішити 1 гол. Але маємо те, що маємо.

Із Динамо ми пропустили за рахунку 0:0 при більш-менш рівній грі без моментів у суперника. Це відповідальність гравців, які грають на стандартних положеннях. Ми розбираємо, розписуємо, але трапляються такі речі, і не раз. Будемо працювати над цим далі – іншого виходу у нас немає", – сказав Долганський.

Ворскла не перемагає 5 матчів поспіль. Наразі клуб з 9 очками посідає 9 сходинку у турнірній таблиці.

Зазначимо, що переможна серія Зорі проти полтавського клубу триває вже 6 матчів поспіль та триває понад 3 роки. Загалом команди зіграли між собою 38 матчів. На рахунку луганців 16 перемог, ворскляни перемогли 10 разів, ще 12 поєдинків завершилися внічию.

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