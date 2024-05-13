УАФ розпочала розслідування щодо скандального матчу Шахтаря та Динамо

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу розпочав розслідування щодо інцидентів після матчу Шахтаря U-19 та Динамо U-19 (1:2) у 28 турі юнацького чемпіонату України.

Про це УАФ проінформувала на офіційному сайті.

Зазначається, що про результати розслідування буде повідомлено після вивчення всіх обставин справи.

Нагадаємо, після фінального свистка стався конфлікт між тренерськими штабами двох команд. За словами заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.

Згодом, Іщенко сам прокоментував ситуацію та заявив, що отримував погрози від тренера Шахтаря.

Зі свого боку Бєлік повідомив, що в нього є компромат на одного з представників Динамо, який, за його словами, вдарив 15-річного вихованця Шахтаря.