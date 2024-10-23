Джерело повідомило дату оголошення нового наставника Ворскли

Оголошення про призначення нового головного тренера Ворскли відбудеться завтра, 24 жовтня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, після припинення співпраці з Сергієм Долганським полтавці запропонували фахівцю продовжити роботу у клубі у статусі одного з асистентів нового наставника, яким має стати Юрій Максимов, який вже очолював команду в 2019 – 2022 роках.

Нагадаємо, Ворскла наголосила, що рішення про звільнення Долганського не пов’язане з нібито поганою атмосферою в команді. 50-річний фахівець очолював клуб із Полтави з січня поточного року, до цього працював тренером воротарів команди.

Наразі Ворскла посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда зазнала поразки у кожному з останніх трьох матчів – від Олександрії (0:1), Полісся (1:2) і Зорі (0:2).