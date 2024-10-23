Ворскла звільнила головного тренера

Ворскла вирішила припинити співпрацю з головним тренером першої команди Сергієм Долганським.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Ворскла наголосила, що рішення про звільнення Долганського не пов’язане з ніби то поганою атмосферою в команді. 50-річний фахівець очолював клуб із Полтави з січня поточного року, до цього працював тренером воротарів команди.

Наразі Ворскла посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда зазнала поразки у кожному з останніх трьох матчів – від Олександрії (0:1), Полісся (1:2) і Зорі (0:2).

Вчора повідомлялося про те, що, найімовірніше, Долганського на посаді головного тренера Ворскли замінить Юрій Максимов, який вже очолював команду в 2019 – 2022 роках.