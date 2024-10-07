Долганський – про поразку від Полісся: Мої хлопці віддали все

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський задоволений самовіддачею підопічних у матчі 9 туру проти Полісся.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі. Його слова наводить пресслужба Ворскли.

"Віддали багато сил та емоцій, а долю матчу вирішив один недограний момент. Це прикро... Я бачив, що мої хлопці віддали все. Долю матчу вирішили недограні мікродуелі. Щодо організації гри, то все, про що ми домовлялися, хлопці виконали. Будували свою гру від суперника і розуміли, що в нас будуть шанси", – сказав Долганський.

Ворскла не може перемогти в останніх 5 матчах УПЛ – 3 поразки та 2 нічиї. Від зони перехідних матчів полтавців відділяє лише одно очко. Після міжнародної паузи команда Долганського зіграє проти одного з лідерів чемпіонату – Олександрії.